Stephanie Visscher boekt tweede toernooizege

Elst - Stephanie Visscher heeft voor de tweede keer in haar loopbaan een ITF-toernooi gewonnen. Op de banen van Sharm ElSheihk in Egypte was de tennisster uit Elst in de finale in drie sets te sterk voor de Britse Jasmine Conway. Visscher verloor de eerste set met 6-4, maar herpakte in de twee daaropvolgende sets. Die won ze beide met 6-4.