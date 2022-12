Pech kost Pieterse zege in Gavere, Van der Haar finisht als vijfde

Pieterse startte sterk op het modderige parcours van Gavere, maar moest in de tweede ronde afhaken vanwege een blokkerend achterwiel. Nadat het euvel verholpen was kon ze de aansluiting met Van Anrooij en Brand niet hervinden. Pieterse staat tweede in het wereldbekerklassement, op nog maar 30 punten van koploper Fem van Empel. Die miste de wedstrijd in Gavere vanwege een blessure.