Mulder weg bij Sportlust'46, doelman Schimmel verlaat GVVV

Op topamateurvoetbal.com laat Mulder weten dat de manier waarop één en ander is gegaan niet de schoonheidsprijs verdient. "Ik ben teleurgesteld in de manier waarop dit gegaan is. Dit zeker voor een speler die al vier jaar lang in de basis speelt. De club heeft wel aangegeven dat ze dit fout aangepakt hebben en mijn teleurstelling goed konden begrijpen.”