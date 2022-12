Niet fitte Hoolwerf laat NK allround schieten: 'Focus nu volledig op NK marathon'

Eemdijk - Hoewel hij op de deelnemerslijst stond en na de loting voor de eerste afstand van het NK allround in het tweede paar van de 500 meter was ingedeeld, is Bart Hoolwerf in Thialf niet van start gegaan op het NK allround, dat dinsdag en woensdag wordt gereden. De schaatser uit Eemdijk is niet fit.