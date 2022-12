Lars van der Haar nieuwe leider in Superprestige

Woudenberg - Lars van der Haar is de nieuwe leider in het klassement om de Superprestige veldrijden. De veldrijder uit Woudenberg eindigde als derde tijdens de Superprestigewedstrijd in Heusden-Zolder. Zijn grote concurrent in de strijd om de eerste plaats in het klassement Laurens Sweeck eindigde vijf plaatsen achter Van der Haar, die daardoor vijf voorsprong pakte in het klassement.