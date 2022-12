Michael Silberbauer keert als hoofdtrainer terug bij FC Utrecht: 'Kan niet wachten'

"De afgelopen jaren heb ik consequent en stapsgewijs geïnvesteerd in mijn ontwikkeling en mijn visie op het voetbalspel. Ik heb bij diverse clubs ervaring opgedaan, in verschillende landen. Die ervaring neem ik mee naar FC Utrecht, waar we er alles aan gaan doen de ambities van de club te realiseren. Ik kijk enorm uit naar het nieuwe hoofdstuk in mijn FC Utrecht-boek en kan niet wachten om weer in Stadion Galgenwaard terug te keren."