IJsselmeervogels trekt verdediger aan

"Met de komst van Lucas hebben we de linksbackpositie voor komend seizoen dubbel bezet. Lucas is een talentvolle back die zich goed vast kan bijten in zijn tegenstander en beschikt over het typische Argentijnse gif. Een absolute winnaar in de goede zin van het woord", laat Jaap Jan de Graaf namens de TC van IJsselmeervogels weten.