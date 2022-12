Pieterse pakt na lange solo overwinning bij Superprestige Diegem

Het was echter Pieterse, die dinsdag niet aan de start stond in Zolder, die meteen in de eerste ronde de leiding in de wedstrijd nam. Ze gleed in een van de eerste bochten van het natte parcours nog even onderuit, maar reed vervolgens iedereen uit het wiel. De renster van Fenix-Deceuninck had na de eerste ronde 16 seconden voorsprong op Shirin van Anrooij, Inge van der Heijden en Alvarado, met Betsema vlak daarachter.