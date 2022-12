Van der Haar wordt vijfde in Diegem en blijft leider Superprestige

De 28-jarige Belg bleef gisteren wereldkampioen Tom Pidcock voor en Mathieu van der Poel werd op afstand derde. Van Aert en Van der Poel wisselden elkaar de laatste dagen zoals gebruikelijk af in het veld. De Nederlander won maandag de wereldbekercross in Gavere, waarna Van Aert een dag later eerste werd in Zolder nadat de Nederlander uit zijn pedaal was geschoten. Gisteren in Diegem was de Belg dus weer de snelste.