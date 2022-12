Wiebes wint bij NK baanwielrennen scratch en afvalkoers

"Ik heb nog niet zo heel veel ervaring op dit onderdeel, maar ik heb natuurlijk mijn sprint als wapen", zei Wiebes na de afvalkoers. "Het begin was wat hectisch en zelfs even ronduit gevaarlijk. Ik wil graag winnen, maar me blesseren is ook weer niet de bedoeling. Maar later werd het overzichtelijker en ik kon het gelukkig afmaken."