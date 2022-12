Silberbauer voelt zich ook als hoofdtrainer thuis bij FC Utrecht: 'Voel dat ik er klaar voor ben'

FC Utrecht staat zevende en pakte voor de winterstop dus de nodige punten. Maar het spel was nog niet altijd om over naar huis te schrijven. "We hebben gezegd dat we de resultaten vast willen houden en verbeteren. Maar we willen ook meer voetbal in de ploeg brengen. Daar is hij (Michael Silberbauer, red) hartstikke gedreven in."