Trainersduo Weggemans en Hilbers maakt seizoen IJsselmeervogels af

Na het ontslag van Gert Peter de Gunst kreeg Weggemans de leiding bij de Vogels. Hij kwam over van het onder 21-elftal. In de winterstop is van de tijdelijke oplossing een definitieve gemaakt. Hilbers, oud-keeper van IJsselmeervogels, komt over van eersteklasser NSC Nijkerk. Daar werd hij begin december ontslagen.