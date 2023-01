Door de Lens van Ankie: 'Als een dief in de nacht met mijn cameratas achterop'

Provincie Utrecht - “Mam waar is dat ding waarmee je afval van de straat kan oprapen?” Ik weet meteen wat hij bedoelt: de afvalgrijper. Een oude roestige stang met aan de ene kant een scharrig knijphandvat en aan de andere een gammele grijper. Hij ligt al jaren op een vast plekje in de hoek van onze garage. Mijn jongste puber heeft hem ooit tijdens de avondvierdaagse gekregen van een medewerker van de buitendienst van onze gemeente. De grijper had zijn beste tijd gehad en stond op het punt om te verdwijnen in de vergetelheid van een gemeentelijke prullenbak. Smekende kinderogen redden hem.