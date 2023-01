Van de Zandschulp mist wedstrijdpunt in ATP-toernooi

Pune - Veenendaler Botic heeft in het ATP-toernooi een wedstrijdpunt onbenut gelaten. In zijn eerste wedstrijd van 2023 verloor hij in een dubbelspel. Samen met Rohan Bopanna nam hij het in het Indiase Pune op tegen de Mexicaan Miguel Angel Reyes-Varela en Ramkumar Ramanathan. Het werd 7-6 (5) 6-7 (4) 11-9.