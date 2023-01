Van de Zandschulp naar kwartfinale in India

Veenendaal - Botic van de Zandschulp heeft de kwartfinales bereikt van het ATP-tennistoernooi van Pune in India. De als tweede geplaatste Veenendaler was in de tweede ronde in twee sets te sterk voor de Italiaanse qualifier Flavio Cobolli: 7-5 6-4. De partij duurde ruim anderhalf uur.