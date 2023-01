Schaatser Scheperkamp wil op eerste EK sprint meedoen om titel

Waar hij in de wereldbeker alleen uitkwam op de 500 meter, moest hij zich voor de NK en EK sprint ook richten op de 1000 meter. "Ik heb wel iets aan moeten passen in de training, ook omdat we de 500 meter maar één keer reden in de wereldbeker. Ik heb meer tempotraining gedaan om die 1000 meter te simuleren. En dat heeft niet slecht uitgepakt. Ik reed op het NK mijn beste 1000 meter ooit in Thialf."