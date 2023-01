IJsselmeervogels legt topscorer tweede divisie vast, Versteeg weg bij DOVO

El Kachati scoorde dit seizoen al vijftien keer in de tweede divisie. De technische commissie is blij dat ze de 23-jarige aanvaller hebben weten te strikken. "Hij is een veelzijdige aanvallend ingestelde speler, die met fysieke kracht en doelgerichtheid heeft laten zien wat hij in huis heeft. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al veel ervaring op dit niveau en in combinatie met zijn gretigheid om de nieuwe aanvalsleider te worden zien we beiden enorm uit naar de samenwerking."