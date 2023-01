Sportlust'46 strikt talentvolle doelman

Woerden - Sportlust'46 heeft Rens Boer toegevoegd aan de selectie voor komend seizoen. De 18-jarige doelman komt over van Koninklijke HFC. Boer is afkomstig uit Woerden en speelde tot zijn 13e jaar voor Sportlust. Daarna stapte hij over naar Alphense Boys. Via Go Ahead Eagles belandde hij vervolgens bij Koninklijke HFC.