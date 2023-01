FC Utrecht hervat competitie na roerige weken: 'Feyenoord moet niet het idee hebben dat hier iets te halen valt'

Michael Silberbauer zelf was vrijdagmiddag te gast in Een Berg Sport bij RTV Utrecht. In die uitzending vertelt hij onder meer hoe belangrijk Utrecht voor hem is:"Mijn tweede thuis na Denemarken." Ook gaat hij in op zijn vertrek bij de club, in 2011. "Ik was destijds graag gebleven, maar we kwamen er niet uit." De gehele uitzending is hieronder te zien.