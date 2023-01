DHSC strikt oud-prof Lorenzo Ebecilio

De 31-jarige Ebecilio debuteerde als 19-jarige in de hoofdmacht van Ajax, waar hij in 38 duels negen keer scoorde. Daarna speelde hij in Oekraïne, Azerbeidzjan, Rusland, Servië, Japan en Cyprus. Als jeugdspeler kwam hij tot 33 interlands voor de diverse lichtingen van het Nederlands elftal. In de jeugd van Ajax speelde Ebecilio jarenlang samen met DHSC-aanvoerder Rodney Sneijder.