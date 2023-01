Van de Zandschulp onderuit in halve finale

Pune - Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de finale van het ATP-toernooi van Pune te bereiken. De 27-jarige Veenendaler verloor in de halve eindstrijd met 6-7, 7-6, 1-6 van de Fransman Benjamin Bonzi. Van de Zandschulp had in India kunnen zorgen voor de eerste compleet Nederlandse finale sinds 1995, nadat landgenoot Tallon Griekspoor zich eerder ten koste van de Rus Aslan Karatsev verzekerd had van de eindstrijd in Pune.