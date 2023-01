Hekkensluiter Jong FC Utrecht wint ruim in Den Bosch

FC Den Bosch weet dan in de 67e minuut nog de aansluitingstreffer te maken uit een vrije trap die Joey Konings binnenkopt. Maar in de 88e minuut maakt Fernandes definitief een einde aan alle hoop van de Bosschenaren. Hij schiet van zo'n dertig meter de 1-3 in een leeg doel. In de blessuretijd maakt Mees Rijks ook nog de 1-4.