FC Utrecht begint onder Silberbauer met gelijkspel tegen koploper Feyenoord: 'Hij heeft het naar zijn hand gezet'

FC Utrecht begon aanvallend tegen Feyenoord. "Die eerste goal is een schoolvoorbeeld. Een geweldige goal. En zo vroeg op 1-0 voorkomen is precies wat je wil tegen de koploper", blikte Bas Dost terug. "We hadden het in de tweede helft op de counters af moeten maken. Dat is een verbeterpunt. Uiteindelijk is 1-1 tegen Feyenoord een goed resultaat."