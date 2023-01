Liveblog: FC Utrecht dankzij goal Toornstra met voorsprong de rust in

- FC Utrecht staat zevende in de eredivisie, Feyenoord is de koploper.

- Vorig seizoen won FC Utrecht in eigen huis met 3-1 van Feyenoord.

- Topscorers aan de zijde van FC Utrecht zijn Bas Dost en Tasos Douvikas met zes treffers. Danilo is met acht goals de meest scorende Feyenoord.

- Als speler wist Silberbauer met Utrecht nog nooit van Feyenoord te winnen.

- Jens Toornstra ruilde afgelopen zomer Feyenoord in voor FC Utrecht. Quinten Timber bewandelde de omgekeerde weg maar de Utrechtse middenvelder is geblesseerd.