Scheperkamp vierde in Noorwegen Europese titel met een etentje: 'Mooiste moment was omhelzing met ouders'

Zondagavond vliegt Scheperkamp weer naar Nederland, dus had hij een dag om het winnen van de Europese titel in het Noorse Hamar te vieren. "We zitten nog midden in het schaatsseizoen dus ik heb het niet uitgebreid gevierd. Ik ben met mijn ouders en zus gezellig uiteten geweest", vertelt het lid van schaatsvereniging Zeist. "Met het team hebben we er met een glaasje champagne op getoost."