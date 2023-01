Pessel & Boonen: 'Silberbauer heeft het in twee weken al aardig op de rit'

Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan, want de irritaties zijn terug. Niet over de ploeg, al zijn er altijd verbeterpunten, maar wel over de luidsprekers in het stadion en de overkill aan Feyenoord-supporterts afgelopen weekend. 'Iedereen komt hier maar met 1.200 man. Wanneer mogen wij eens met zoveel supporters naar een uitwedstrijd? En nou zitten die uitsupporters ook al in de businessclub', klaagt Appie. Verder voorbeschouwen op de bekerwedstrijd tegen Blauw Geel '38 en de competitiewedstrijd tegen het Go Ahead Eagles van onze oude trainer René Hake.