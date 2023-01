Haller op weg naar debuut voor Borussia Dortmund

"Op zo'n pad, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, kom je veel mensen tegen die het beter hebben dan jij op dat moment. Het is soms moeilijk te verdragen, maar je moet er gewoon in blijven geloven dat je het zelf kunt. Dat helpt enorm", vertelt Haller. Hij sprak de afgelopen maanden met een aantal lotgenoten, onder wie oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius. "Ondanks dezelfde diagnose verloopt de ziekte bij iedereen anders, maar we konden elkaar altijd helpen met veel waardevolle tips." Bij eenmalig international Boëtius, die onder contract staat bij Hertha BSC, werd een tumor in een testikel aangetroffen.