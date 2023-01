Door de Lens van Ankie: ook de laatste bal nog even goed raken

Het is zondagochtend een uur of negen, half tien. Als ik bij het stadion aankom, zie ik de gele hesjes al staan. “Oh, nee hè,” verzucht ik in mezelf: “FC Utrecht speelt thuis”. De fotografische achtbaan waarin ik me nu al weken bevind, nadert het einde en de vermoeidheid begint langzaam toe te slaan. Nog een paar genomineerden voor de Sportprijs Utrecht moeten op de gevoelige plaat worden vastgelegd. Schipperend met mijn tijd moet ik echt een beetje opschieten en zo snel mogelijk in de zaal zien te komen, peins ik terwijl ik mijn autoraampje opendraai en de parkeerbegeleider mijn allervriendelijkste glimlach toebedeel.