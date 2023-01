Spakenburg voelt zich niet kansloos tegen FC Groningen: 'Maar ik zou de boerderij er niet op zetten'

Maar, het is ook beker. In Engeland ging Aston Villa, uit de Premier League, deze week in eigen huis met 2-1 onderuit tegen het drie divisies lager spelende Stevenage. "Ik teken gelijk voor dat scenario", zegt De Graaf. "En we hebben daar ook een plan voor. Dat proberen we zo goed mogelijk uit te voeren." Wat dat plan is legt de Spakenburg-trainer niet gedetailleerd uit. "Maar we gaan uit van onze eigen kracht. Het is niet zo dat ik er niet in geloof. Maar je moet ook realistisch zijn, uit in de Euroborg wordt het heel zwaar. Ik zou de boerderij er niet op zetten als ik advies mocht geven." De Graaf laat wel weten dat, net als bij eerdere bekerduels, tweede doelman Dion Vlak de plaats inneemt van Alessandro Damen, die in de competitie de vaste doelman is.