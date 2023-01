Spakenburg treedt in voetsporen IJsselmeervogels en GVVV

Bunschoten-Spakenburg - Spakenburg schakelde donderdagavond voor het eerst in de clubgeschiedenis een eredivisionist uit in de KNVB beker. Dat gebeurde ook nog eens in een uitwedstrijd. Twee keer eerder lukte het een amateurclub uit de provincie Utrecht om een uitwedstrijd tegen een eredivisieclub in de beker winnend af te sluiten. In 1975 versloeg IJsselmeervogels AZ'67. Twaalf jaar geleden versloeg GVVV Excelsior in Rotterdam.