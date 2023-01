Live op de radio: Sportlust hervat competitie tegen Volendam

Sportlust'46 en Volendam speelden nooit eerder tegen elkaar in de derde divisie. Volendam promoveerde afgelopen seizoen. De laatste keer dat beide etams elkaar in competitieverband troffen was in het seizoen 2013-2014 in de hoofdklasse. Volendam won toen in Woerden met 3-2. Sportlust degradeerde dat seizoen naar de 1e klasse.