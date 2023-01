Spakenburg-trainer Chris de Graaf in Een Berg Sport: 'Weinig geslapen, maar energie zat!'

Het Spakenburgse succes in Groningen kwam mede door de gedurfde tactiek die De Graaf had uitgestippeld. Terwijl de underdog zich normaal gesproken ingraaft rond de eigen zestien, durfde Spakenburg FC Groningen op de eigen helft af te jagen. "Ik ben mijn hele leven een groot fan van Cruijff. Die zegt: als je ten onder gaat, moet je dat doen met je eigen visie. Dat moet je uitstralen. Anders vind ik het niet leuk." Maar De Graaf weet ook dat een dergelijk strijdplan valt of staat met de vraag of de spelers het durven uit te voeren. "Als we de eerste vijftien minuten drie keer volledig overhoop worden gelopen, gaan ze echt wel achteruit."