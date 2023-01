Sportlust'46 wint inhaalduel en klimt naar derde plek: 'We hadden meer goals moeten maken'

Vroeg in de eerste helft pakte Sportlust de voorsprong. In de derde minuut bracht Mo Bendadi de Woerdenaren op 1-0 in het inhaalduel. Ook in de tweede helft was het snel raak. In minuut 53 kreeg Sportlust een cadeautje. Bij een slechte terugspeelbal was Wessel Meiring alert en kon zo de 2-0 in het doel werken. Niet veel later werd het ook 3-0. Sportlust'46 kreeg een strafschop. Bendadi ging achter de bal staan en faalde niet.