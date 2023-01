GVVV en IJsselmeervogels spelen gelijk in kletsnat oefenduel: 'Maar gaat om volgende week'

IJsselmeervogels-trainer Michael Weggemans is tevreden met het spel van zijn ploeg. "Als je gelijkspeelt tegen de koploper uit de derde divisie ben je niet blij, maar in de eerste 65 minuten hebben we het heel goed gedaan. We hebben een goede organisatie staan en als het mogelijk is, willen we zo snel mogelijk vooruit", vertelt hij.