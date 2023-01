NK veldrijden wordt modderlopen voor Puck Pieterse: 'Dat hoort er een beetje bij'

De vrouwenwedstrijd, met Pieterse, gaat om 13.40 uur van start. De finale ervan is live te horen in ons radioprogramma Namen en Rugnummers op Radio M Utrecht. In de uitzending gaan we ook horen hoe Lars van der Haar het doet. De Woudenberger verdedigt in Zaltbommel zijn titel van vorig jaar. Hij start om 15.00 uur aan de jacht op zijn vierde Nederlandse gouden medaille.