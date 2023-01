ZPC Amersfoort verslaat De Linge/PCG, ook zege voor UZSC

UZSC had het tegen Het ravijn alleen in de eerste periode lastig. De Utrechters stond na het eerste kwart met 4-3 voor, maar bouwden die voorsprong in het tweede kwart uit tot een 8-3 ruststand. In de tweede helft werd die score door beide teams verdubbeld tot de 16-6 eindstand. Sook Willemsen was topscorer aan de zijde van UZSC. Hij maakte er vijf.