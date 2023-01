Bart Hoolwerf wint in Tilburg

Provincie Utrecht - Bart Hoolwerf heeft de elfde wedstrijd om de Marathon Cup gewonnen. De schaatser uit Eemdijk was in de eindsprint in Tilburg Harm Visser en Bart Swings te snel af. Het drietal maakte deel uit van een kopgroep van tien die in de slotfase een tweede ronde voorsprong pakte op zeven medevluchters. De zeventien koplopers hadden al eerder het peloton op een ronde gereden.