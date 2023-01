FC Utrecht verspeelt opnieuw zege in de slotfase: 'We moeten dit soort wedstrijden leren te beslissen'

Een van de uitblinkers aan Utrechtse zijde was Amin Younes, die voor het eerst in de basis mocht starten. Hij was betrokken bij beide Utrechtse doelpunten. "Ik heb mijn best gedaan en geprobeerd het team te helpen. Voor dat ik zo lang niet in de basis had gestaan was het goed, maar het kan altijd beter", zei de linkerspits na afloop. Younes was in de winterstop ongewild de hoofdpersoon in de soap rond het vertrek van trainer Henk Fraser. In Deventer wilde de aanvaller vooral zijn voeten laten spreken. "Ik heb laten zien dat ik plezier heb aan het voetbal en dat ik heel graag in Utrecht ben."