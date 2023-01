LIVEBLOG: Spannende slotfase in Deventer, voormalig FC Utrechtspeler Sow maakt gelijk

1' We zijn begonnen in Deventer. Bij FC Utrecht start Amin Younes in de basis. Hij neemt de plaats in van Othmane Boussaid. Bas Dost, die afgelopen donderdag tegen Blauw Geel'38 ontbrak omdat hij voor de tweede keer vader was geworden, keert terug in de basiself. Hidde ter Avest en Nick Viergever maken ten opzichte van donderdag plaats voor Sean Klaiber en Mark van der Maarel. In Europa zijn alleen Arsenal en Newcastle United in competitieverband langer ongeslagen dan Go Ahead Eagles.