Spakenburg loot Katwijk: 'Dat wordt een spektakel'

"Ik had al gezegd dat ik liever naar de Kuip was gegaan. Om een onvergetelijke avond, maar ook uit financieel oogpunt", zegt De Graaf. "Maar qua perspectief is de tweede optie Katwijk of De treffers. Daarmee wil ik niet insinueren dat we wel even door gaan. Maar thuis tegen Katwijk hebben we meer kans dan bij voorbeeld tegen Go Ahead Eagles uit."