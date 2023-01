Amersfoortse badmintonners verpletteren Smashing

Acht partijen, acht zeges en maar vier verloren games. Het krachtsverschil in Amersfoort was groot. Het mannen-dubbel en het vrouwendubbel werden met 2-0 gewonnen, net als de enkelspelen van Thomas Sibbald en Maike Versteeg. In de andere twee enkelspelen en de twee mixed-dubbels slaagde Smashing er wel in een derde game af te dwingen.