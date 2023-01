Zwaarbevochten nationale titel voor Lars van der Haar: 'Half koers zag ik het echt niet meer rooskleurig in'

Woudenberg - Lars van der Haar heeft in Zaltbommel de Nederlandse titel veldrijden veroverd. De Woudenberger schudde in de slotfase van de blubberrace zijn teamgenoot Joris Nieuwenhuis van zich af en finishte solo. In de slotfase ging Van der Haar op de trap nog onderuit, maar Nieuwenhuis was te ver weg om hem te kunnen bedreigen. Van der Haar werd eerder Nederlands kampioen in in 2013, 2014 en 2022.