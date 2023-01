Zaalhockeysters SCHC op drempel halve finale

De mannen van Kampong, op het veld de superieure koploper in de hoofdklasse, zijn in de zaal een stuk minder op dreef. Nadat eerder in de zaal al was verloren van Voordaan, eindigde de streekderby tegen de Groenekanners nu in 5-5. Zowel Kampong als Voordaan zijn zo goed als uitgeschakeld voor een plek in de halve finale. Kampong heeft 10 punten, Voordaan, dat op het veld puntloos laatste is in de hoofdklasse, hockeyde in de zaal al 9 punten bij elkaar. "Ik denk niet dat wij de halve finales verdienen", zegt Silas Lageman, die zondag één keer scoorde in met 8-6 gewonnen wedstrijd tegen HIC.