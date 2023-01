Eerste race Pieterse in kampioenstrui in Benidorm

Amersfoort/Woudenberg - Puck Pieterse en Lars van der Haar staan komende zondag aan de start van de wereldbekerwedstrijd Veldrijden in Benidorm. Voor de Amersfoortse Pieterse is de wedstrijd in Spanje haar debuut in de rood-wit-blauwe trui die ze mag dragen nadat ze dit weekend in Zaltbommel de nationale titel veroverde. Ook Woudenberger Van der Haar rijdt in de kampioenstrui, maar dat is niet voor het eerst. Hij werd in de Zaltbommelse blubber voor de vierde keer Nederlands kampioen.