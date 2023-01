Bar slecht Jong FC Utrecht verliest van FC Dordrecht

De start van Jong FC Utrecht was beroerd. Binnen drie minuten stond het 0-1 door een treffer van Aliou Baldé. Trainer Darije Kalezic van Jong FC Utrecht was woest over dat doelpunt. "Het is een fout van de keeper", zei hij. "Die bal wordt vijf meter voor de achterlijn ingeschoten en gaat in de korte hoek binnen. Dat mag nooit gebeuren."