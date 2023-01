Robin Eindhoven maakt pikante overstap van Spakenburg naar IJsselmeervogels

Robin Eindhoven speelde eerder voor RCH en Koninklijke HFC. Van die club stapte hij over naar de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Vier jaar later keerde hij terug bij Koninklijke HFC. Na een kort, mislukt avontuur op Cyprus keerde hij terug in Nederland om bij Spakenburg te gaan spelen. Hij probeerde het vervolgens nog even bij Telstar, maar na een half jaar was hij alweer terug bij de Blauwen.