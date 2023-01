Door de Lens van Ankie: 'Mijn foto's zijn mijn kindjes'

Provincie Utrecht - ‘We willen ‘rechtsvrije’ foto’s. Daarom hebben we de keuze gemaakt voor een andere fotograaf’. Voor het gemak ga ik er maar even vanuit dat er een schrijffoutje is gemaakt en er bij het tot stand komen van dit besluit geen bemoeienis is geweest van een of andere obscure politieke beweging. Hoe dan ook de boodschap is helder. Deze opdracht gaat aan mijn neus voorbij. Mijn uitgebreide, goed bedoelde en ietwat passionele uitleg over de rechten van de maker van het beeld en de geportretteerden heeft niet geleid tot nieuwe inzichten bij de vrager. Rechtenvrij, het blijft de wens.