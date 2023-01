Spakenburg-trainer De Graaf: 'Werken de gebroeders Grimm bij topamateurvoetbal.com?'

De Spakenburg-trainer vertelt dat er voorafgaande aan de maandagtraining altijd een uitgebreide teambespreking is. "Die bespreking liep nu uit omdat Robin vertelde dat hij naar de Vogels gaat, en omdat we afscheid namen van Tim Brinkman. Die wordt verhuurd en vertrekt per direct. Vervolgens hadden we nog een half uur om te gaan trainen. Dat was gewoon te kort. Balen, want ik had gewoon een training voorbereid."