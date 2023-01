Lorena Wiebes: 'Niet alleen meer zelf winnen, ook anderen helpen om betere wielrenner te worden'

Wiebes kon overstappen omdat ze een clausule in haar nog doorlopende contract had. SD Worx had veel geld over voor de regerend Europees kampioen die in een paar jaar al 59 overwinningen bijeen fietste. "Ik heb me hier meteen thuis gevoeld. De trainingskampen verliepen goed en het is leuk om weer met Demi Vollering en Femke Markus in een ploeg te rijden." Ze kent beide rensters nog uit de tijd dat ze een aanstormend talent was bij Parkhotel Valkenburg.