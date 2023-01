Divarci gaat bij DHSC voorzitterschap TC combineren met hoofdtrainerschap

Wesley Sneijder, voorzitter van de Raad van Advies, zegt in een persbericht dat ze verschillende opties hebben bekeken. "We zijn tot de slotsom gekomen dat we met Tarik genoeg kwaliteit in huis hebben. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Tarik met zijn kennis en ervaring een toegevoegde waarde zal zijn voor de technische staf."